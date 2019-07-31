Правоохранители изъяли более 300 литров алкоголя в Петербурге

Прокуратура провела проверку Кировского района на соблюдения требований закона при обороте и производстве алкогольной продукции.
В ходе проверки были выявлены факты продажи алкогольной продукции без лицензии некоторыми индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазинов Кировского района не менее 300 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Прокуратура района возбудила 4 дела об административных нарушениях по статье «оборот этилового спирта без документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота», а также по статье «незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура выписала предпринимателю штраф за незаконные 18 тысяч литров пива.