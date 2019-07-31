Правоохранители изъяли более 300 литров алкоголя в Петербурге

Правоохранители изъяли более 300 литров алкоголя в Петербурге
Правоохранители изъяли из магазинов Кировского района не менее 300 литров алкогольной продукции. Фото: pixabay

Прокуратура провела проверку Кировского района на соблюдения требований закона при обороте и производстве алкогольной продукции.

В ходе проверки были выявлены факты продажи алкогольной продукции без лицензии некоторыми индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазинов Кировского района не менее 300 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Прокуратура района возбудила 4 дела об административных нарушениях по статье «оборот этилового спирта без документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота», а также по статье «незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура выписала предпринимателю штраф за незаконные 18 тысяч литров пива.

кировский район нелегальный алкоголь прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Съемки фильма изменят проезд в центре Петербурга
Правоохранители изъяли более 300 литров алкоголя в Петербурге
«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
В Ленобласти наблюдается всплеск активности клещей
Женщина заявила о пропаже дочери, которая оставила у нее двоих детей
В Петербурге у Яхтенного моста «терпит бедствие» прогулочный теплоход
Работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсии
РЖД продает землю под застройку в Петербурге