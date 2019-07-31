В Металлострое ручей окрасился в фиолетовый цвет

На месте работают специалисты, которые пытаются понять, в чем дело.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальных сетях, а также Telegram-канал «Аварийный Петербург». Люди пишут, что безымянный ручей в Металлострое почему-то окрасился в фиолетовый цвет. Некоторые утверждают, что видели, как в водоем сливали нечто, пахнущее бытовой химией. Сейчас к ручью прибыла специалисты от Комитета по природопользованию – они возьмут пробы, чтобы выяснить, что случилось и как.

Если выяснится, что вещество негативно сказалось на обитателей ручья, то виновнику придется выплатить штраф.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аэропорт Пулково прекратил сброс грязных вод в реку Новую. Сточные воды петербургского аэропорта больше не сбрасываются на акваторию реки Новая. Слив был перекрыт сегодня, 16 июля. Также завершаются работы по перебросу сточных вод в водоканал Северной столицы.