«Пулково» прекратила сброс грязных вод в реку Новую

С сегодняшнего дня, 16 июля, сброс поверхностных сточных вод с территории аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге в канал Новый, далее поступавшую в реку Новую, прекращен.

Сточные воды петербургского аэропорта больше не сбрасываются на акваторию реки Новая. Слив был перекрыт сегодня, 16 июля. Также завершаются работы по перебросу сточных вод в водоканал Северной столицы.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Отмечается, что выпуски в водный объект были заглушены, а заглушки опломбированы.

Сотрудники комитета вместе с руководителями Росприроднадзора по СЗФО приняли участие в процедуре танмопнирования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном пообещали починить дороги в городе до 2024 года.