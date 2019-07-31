В Петербурге открылся форум волонтеров «Добро на Северо-Западе»

Открытие форума волонтеров «Добро на Северо-Западе» состоялось сегодня, 31 июля, в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия приняла участие Любовь Совершаева, вице-губернатор, которая выступила с обращением к частникам форума. Вице-губернатор также отметила, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге задействовано более 11 тысяч некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительной деятельностью. И упомянула о Фонде донора, который начал свою работу именно в Северной столице.

Как сообщает «Роспатриотцентр», на церемонии была представлена выставка различных проектов, которые организовывают добровольцы. Так, например, проект «Народная память», был представлен жительницей Псковской области Еленой Карповой. Проект посвящен ветеранам, планирует запись видеоинтервью, чтобы сохранить истории людей для нового поколения.

Представитель президента в Северо-Западном округе Вадим Леонтьев, присутствовавший на церемонии, отметил, что растет число молодежи, которая готова посвятить себя добровольчеству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о волонтерах Северной столицы, которые вышли на улицы города и опросили горожан на тему благоустройства.