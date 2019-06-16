Волонтёры Петербурга вышли на улицы города и узнали о проблемах благоустройства “зеленых зон”

Активисты часто проводят такой полезный интерактив и занимаются не только опросами. Фото: Движение "Петербург - город перемен!"

Активисты часто проводят такой полезный интерактив и занимаются не только опросами. Фото: Движение "Петербург - город перемен!"

Всего активисты обработали порядка 2500 анкет петербуржцев.

Акцию участники движения “Петербург – город перемен!” провели накануне днем. Об этом сообщают сами активисты. Всего было опрошено порядка 2500 человек. Жители города поделились тем, что их устраивает в парках города на Неве, и чего не хватает.

Волонтеры обошли 15 парков. Жители Петербурга, к примеру, рассказали, что в Южно-Приморского парка хотели бы добавить больше скамеек и урн, чаще подстригать траву и запретить организацию пикников при участии огня и мангалов.

“Нашей задачей было узнать у жителей отношение к благоустройству парков. Петербург активно меняется в лучшую сторону и мнение жителей города должно быть ключевым при принятии таких решений”, — отметил сопредседатель движения Никита Донцов.

Активисты часто проводят такой полезный интерактив и занимаются не только опросами. Так, с их помощью были установлены скамейки и урны на Морской набережной. Волонтёры также посадили 250 деревьев в Василеостровском районе и отремонтировали пешеходный мост в Муринском парке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители острова Декабристов недовольны новыми скамейками.