Жители острова Декабристов недовольны новыми скамейками

В социальной сети обсуждают «спорное» благоустройство Санкт-Петербурга.

Жители Васильевского острова обсуждают “спорное” благоустройство в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети. Один из петербуржцев остался недоволен новыми скамейками на острове Декабристов — по его мнению, они совершенно не вписываются в то благоустройство, которые власти Петербурга проводили ранее.

Автор записи в соцсети заявил, что скамейки у парадных не нужны — на них будут собираться маргинальные личности. При этом он отмел вариант, что они пригодятся родителям с детьми и пенсионерами — для первых поблизости нет детских площадок, у вторых уже есть “насиженные” места. Кроме этого, у жителя Петербурга возникли претензии к самому качеству скамеек — они желтые и сделаны из дешевых материалов.

К записи в соцсети отнеслись скептически: большинство считают, что пусть лучше будут такие скамейки, чем не будет никаких. Кто-то разделяет мнение автора и уверен, что подобному благоустройству не место в центре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у метро “Василеостровская” появились новые скамейки.