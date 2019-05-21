В соцсетях обсуждают новые скамейки у “Василеостровской”

За проект пришлось сражаться с комитетом по благоустройству, рассказывают жители. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

За проект пришлось сражаться с комитетом по благоустройству, рассказывают жители. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Инициативу жителей Васильевского острова воплотили по проекту “Твой бюджет”.

У станции метро “Василеостровская” поставили новые скамейки, сообщили пользователи соцсети в группе “Живем на Васильевском” 21 мая.

Жители Василеостровского района Петербурга предложили инициативу в рамках проекта “Твой бюджет”. Авторы записи в соцсети сообщили, что за проект пришлось бороться с комитетом по благоустройству, но все-таки его воплотили в жизнь.

Пользователи социальных сетей в целом остались довольны новшеством — правда нашлись те, кто переживает, что скамейки в ближайшие дни испачкают и испортят. Кто-то заметил, что рядом со скамейками нет урн, что негативно скажется на чистоте территории у метро.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в рамках проекта “Твой бюджет” в Санкт-Петербурге рассмотрят 106 инициатив.