В соцсетях обсуждают новые скамейки у “Василеостровской”

За проект пришлось сражаться с комитетом по благоустройству, рассказывают жители. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov
За проект пришлось сражаться с комитетом по благоустройству, рассказывают жители. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Инициативу жителей Васильевского острова воплотили по проекту “Твой бюджет”.

У станции метро “Василеостровская” поставили новые скамейки, сообщили пользователи соцсети в группе “Живем на Васильевском” 21 мая.

Жители Василеостровского района Петербурга предложили инициативу в рамках проекта “Твой бюджет”. Авторы записи в соцсети сообщили, что за проект пришлось бороться с комитетом по благоустройству, но все-таки его воплотили в жизнь.

Пользователи социальных сетей в целом остались довольны новшеством — правда нашлись те, кто переживает, что скамейки в ближайшие дни испачкают и испортят. Кто-то заметил, что рядом со скамейками нет урн, что негативно скажется на чистоте территории у метро.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в рамках проекта “Твой бюджет” в Санкт-Петербурге рассмотрят 106 инициатив.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
василеостровская метро скамейки социальные сети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов встретился с премьер-министром Вьетнама в Петербурге
Петербуржец избил собутыльника, тот умер в больнице
«Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга
Прокуратура добилась выплаты 30 млн бизнесменам Петербурга
Заболеваемость корью в Петербурге выросла в восемь раз: ее везут из заграницы
Онколог рассказала, как обнаружить рак кожи на ранней стадии
“Зенит” сообщил о новых билетах на концерт Rammstein
Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею