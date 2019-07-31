Картины игроков «Зенита» хотят выставлять в Эрмитаже

Картины игроков &#171;Зенита&#187; хотят выставлять в Эрмитаже
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Создавая свои работы, футболисты будут вдохновляться произведениями Малевича.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Эрмитаж и футбольный клуб уже подписали соответствующее соглашение. Теперь игроки ФК «Зенит» начнут выставляться в стенах музея.

«В нем уже есть конкретное событие по аналогии с Малевичем — «Синий квадрат». Мы не ограничиваемся несколькими направлениями. Будем вместе двигаться к новым победам», — передает Nevasport.ru слова гендиректора Александра Медведева.

Такое взаимодействие, надеются Пиотровский и Медведев, поможет популяризировать здоровый образ жизни и искусство. Директор Эрмитажа поблагодарил «Зенит» за поддержку в сложные для музея времена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Эрмитаж просит остерегаться фейковых сайтов музея. На фейковых сайтах мошенники или перекупщики также предлагают купить билеты, в связи с чем невнимательные граждане рискуют стать жертвой обмана.

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