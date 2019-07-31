Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей

Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку. В прошлом году банк также проводил buy back 12 млн акций.

Подать заявление о продаже акций можно с 6 сентября по 7 октября. В сообщении кредитной организации говорится, что решение об обратном выкупе было принято для повышения стоимости оставшихся на рынке акций. Банк до конца 2020 года минимум дважды в год будет рассматривать вопрос о buy back.

Обратный выкуп акций чаще всего проводятся компаниями для противодействия падению капитализации компании, когда уменьшается количество бумаг, обращающихся на рынке, увеличивается прибыль на каждую акцию. Кроме того, buy back может быть признаком того, что у компании есть много лишних денег, которые она не знает, куда вложить.

Активы банка «Санкт-Петербург» оцениваются в 662 млрд рублей, по этому показателю кредитная организация занимает 15 место в РФ. Банк обслуживает 2,15 млн физлиц и 50 тыс. компаний. «Санкт-Петербург» располагает 63 отделениями в Петербурге, Ленобласти, Москве и Калининграде. Акции банка торгуются на Московской бирже с 2007 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Центробанк выявил в Северной столице 27 «черных кредиторов»