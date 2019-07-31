Центробанк выявил в Северной столице 27 «черных кредиторов»

На территории СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях. Фото: pixabay

На территории СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях. Фото: pixabay

Отдел противодействия нелегальной деятельности ЦБ по Северо-Западу обнаружил 27 кредиторов, которые незаконно давали денежные средства в долг жителям Петербурга.

В Санкт-Петербурге найден незаконный дилер компании Forex и восемь финансовых пирамид. В целом на территории СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях, пишет издание «Петербургский дневник».

ЦБ стал инициатором возбуждения уголовных дел по статье о мошенничестве и по фактам незаконной выдачи кредитов в Петербурге, Калининграде и Архангельске. На территории Северо-Запада будут заблокированы 12 сайтов нелегальных финансовых организаций.

За первые шесть месяцев 2019 года стражи порядка пресекли не менее 40 эпизодов распространения рекламы нелегальных кредиторских фирм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на территории СЗФО за 2018 год обнаружено 120 «черных кредиторов» и 4 финансовые пирамиды. Организации выдавали нелегальные займы населению, 10% из которых пришлись под материнский капитал.