Для владельцев ЕКП проезд в метро станет дешевле на 15 рублей

Городские власти установили сниженные цены на проезд в метрополитене для обладателей карты «Мир» (35 рублей) и Единой карты петербуржца (30 рублей).

Распоряжение комитета по тарифам опубликовано на сайте городской администрации. Новые тарифы будут действовать с 1 сентября до конца года. Сейчас стоимость разовой поездки в метро составляет 45 рублей.

Единая карта петербуржца (ЕКП) – электронная карта, объединяющая в себе возможности банковской и скидочной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Она выпускается бесплатно на базе национальной платежной системы «Мир», оформить ее начиная с мая месяца может любой гражданин РФ в крупнейших банках России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что заявку на оформление ЕКП подали уже более 38 тысяч человек