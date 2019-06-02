Заявку на оформление ЕКП подали уже более 38 тысяч человек

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, порядка 7 тысяч человек уже стали обладателями Единой карты петербуржца.

Помимо этого, на оформление Единой карты петербуржца подано уже более 38 тысяч заявлений. Предполагается, что до конца текущего года будет выдано ещё около 400 тысяч ЕКП.

По предварительным данным, в течение ближайших двух-трех лет Единой картой петербуржца будет обладать порядка 2 миллионов человек.

Евгений Елин отмечает, что на данный момент приоритетным является отточить работу электронных сервисов, которые предоставляются в рамках пользования Единой картой петербуржца. В частности введется улучшение дисконтной программы, партнерами которой являются уже многие сетевые магазины и другие организации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдеп США начал запрашивать информацию о соцсетях при подаче заявления на визу.