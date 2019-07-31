ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года

ФРС США – это независимое федеральное агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы. Фото: wikipedia.org

ФРС США – это независимое федеральное агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы. Фото: wikipedia.org

Впервые за 10 лет Американский федрезерв снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%. Для рынков это решение не стало неожиданным.

По завершении прошлого заседания ФРС дала понять, что готова снизить базовую ставку. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал действия регулятора за недостаточно мягкую, по его мнению, монетарную политику, приводя в пример Европейский Центробанк и Банк Китая. Базовая ставка в Европе сейчас равна нулю.

Процентная ставка ФРС влияет на стоимость кредитных средств для коммерческих банков. Многие годы Федрезерв сохранял или повышал ставку. Снижение базовой ставки происходило в кризисные 2007-2008 годы. Минимальное значение ставки было достигнуто в декабре 2008 года — 0-0,25%. В прошлом году ФРС повышала ставку четырежды: в марте, июне, сентябре и декабре.

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