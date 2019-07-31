«Велес» просит помочь с расселением медведей

&#171;Велес&#187; просит помочь с расселением медведей
Фото: https://vk.com/veles_spb

Центр помощи диким животным собирает деньги на строительство новых вольеров.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем волонтеры центра рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Велеса». Они объяснили, что сейчас у них на попечении живут 16 медведей, которым приходится ютиться в четырех вольерах. Добровольцы хотят построить пятый – это бы значительно улучшило условия проживания косолапых.

Сотрудники «Велеса» уже подсчитали, сколько им будет стоить возведение вольера площадью в 10 квадратных метров. На все работы им понадобиться миллион рублей. Деньги нужно собрать как можно быстрее, так как грядут холода, и стройка может затянуться.

Непонятно, какую часть средств уже удалось собрать, но остается надеяться, что затея «Велеса» завершится успешно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центр “Велес” привозят все больше травмированных бельчат. За детенышами охотятся вороны, но чаще сбрасывают их на землю.

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