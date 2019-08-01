На торги выставлен участок в Уткиной заводи за 700 млн рублей

Участок находится в 100 м от Невы и имеет вид на исторический центр. Фото: фондимущества.рф

Участок находится в 100 м от Невы и имеет вид на исторический центр. Фото: фондимущества.рф

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» 18 сентября продаст с торгов земельный участок на Октябрьской набережной, предназначенный под жилую застройку.

Торги по продаже участка площадью 23,8 тыс. м2 проводит Фонд имущества Санкт-Петербурга. Стартовая цена — 700 млн рублей, размер задатка — 50 млн рублей. На участке с видом на Неву находятся пять маленьких одно-двухэтажных нежилых зданий, приготовленных под снос. Земля и здания находятся в залоге у банка «ФК Открытие», но при покупке все объекты должны быть освобождены от залоговых обременений. Заявки на аукцион принимаются до 13 сентября.

Продаваемый участок относится к зоне среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с включением общественно-деловых объектов. На этом месте дозволяется возводить здания не выше 40 м. На участке можно выстроить не менее 40 тыс. м2 недвижимости. Со стороны пр. Большевиков участок примыкает к жилому кварталу со школами, детскими садами и медучреждениями.

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