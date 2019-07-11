Онлайн-торги по приватизации имущества Петербурга пополнили казну на 29 млн

На площадке Российского аукционного дома (РАД) состоялись первые онлайн-торги по продаже городских объектов нежилого фонда. Самым популярным лотом оказалось помещение на Рижском проспекте в Петербурге.

Всего в электронных аукционах приняли участие 14 претендентов. По итогам торгов казна Петербурга пополнилась на 29,5 млн рублей, сообщил комитет имущественных отношений.

Наиболее востребованным лотом стало торгово-сервисное помещение на Рижском проспекте, 34, литера А площадью 81,5 кв. метров. Цена его в ходе аукциона увеличилась в более чем полтора раза — до 6,6 млн рублей.

Одноэтажное здание площадью 85,2 кв. метров в Павловске на территории парка «Мариенталь» ушло с молотка за 4,6 млн.

Порядка 16,6 млн рублей получила казна с продажи трехэтажного здания на Грузинской улице. Площадь его составляет 647 кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дачу Анны Ахматовой в Комарово не станут продавать на аукционе.