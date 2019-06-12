Дачу Ахматовой в Комарово не станут продавать с молотка

"Зеленая будка" расположена на берегу Финского залива. Фото: скриншот

В Смольном узнали о ситуации из прессы и взяли ее на свой контроль.

Пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина рассказала о ситуации вокруг дачи Анны Ахматовой в Комарово в своем telegram-канале “Барышня в Смольном” 12 июня. По ее словам, угроза потерять памятник из-за бюрократических уловок отступила после вмешательства властей Санкт-Петербурга.

Дача поэтессы Анны Ахматовой — “будка” — расположена в Комарово. В СМИ просочилась информация, что ее хотят продать с торгов. Об этом из СМИ узнали чиновники в Смольном и решили взять ситуацию на контроль.

Вице-губернатор Евгений Елин объяснил, что кто-то в Москве не обратил внимание на статус домика на берегу Финского залива и решил построить на участке дом побольше. Администрация Санкт-Петербурга обратилась к инициаторам аукциона и предложила передать участок городу, поскольку в Смольном знают, с чем именно имеют дело и как стоит позаботиться о даче.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге Ростральные колонны освободили от лесов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аукцион ахматова дача Евгений Елин инна карпушина торги финский залив
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний
Дачу Ахматовой в Комарово не станут продавать с молотка
Парад в честь дня России движется по Петербургу
В голосовании за лучшего игрока “Зенита” лидирует Дзюба
В Петербурге будут ходить ночные автобусы в День России
Фанат Rammstein обратился в полицию после удара от Линдеманна
В Гатчине заключен под стражу педофил-насильник
Тополь упал на белый Mercedes в Приморском районе