Дачу Ахматовой в Комарово не станут продавать с молотка

В Смольном узнали о ситуации из прессы и взяли ее на свой контроль.

Пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина рассказала о ситуации вокруг дачи Анны Ахматовой в Комарово в своем telegram-канале “Барышня в Смольном” 12 июня. По ее словам, угроза потерять памятник из-за бюрократических уловок отступила после вмешательства властей Санкт-Петербурга.

Дача поэтессы Анны Ахматовой — “будка” — расположена в Комарово. В СМИ просочилась информация, что ее хотят продать с торгов. Об этом из СМИ узнали чиновники в Смольном и решили взять ситуацию на контроль.

Вице-губернатор Евгений Елин объяснил, что кто-то в Москве не обратил внимание на статус домика на берегу Финского залива и решил построить на участке дом побольше. Администрация Санкт-Петербурга обратилась к инициаторам аукциона и предложила передать участок городу, поскольку в Смольном знают, с чем именно имеют дело и как стоит позаботиться о даче.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге Ростральные колонны освободили от лесов.