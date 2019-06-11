Ростральные колонны освободили от строительных лесов к «Алым парусам»

Ремонт объекта возобновят после праздника.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщили в Комитете по государственному контролю и охране памятников. Уточняется, что перенос реставрационных работ связан с одним из главных праздников лета, из-за которого тысячи школьников соберутся на Дворцовой площади. Такое решение объясняется тем, что у Ростральных колонн организуют трансляцию «Алых парусов», а строительные леса помешают телевизионщикам. Также сообщается, что все скульптуры продолжат приводить в порядок после 23 июня.

Напоминаем, что Ростральные колонны ремонтируют с середины мая. На реставрацию уйдет все лето.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга — по Зимней канавке на участке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.