Молодой петербуржец украл из супермаркета товар на 10 тыс рублей

Работник сообщил, что неизвестные совершили хищение товаров на 10 тысяч рублей. Фото: pixabay

Работник сообщил, что неизвестные совершили хищение товаров на 10 тысяч рублей. Фото: pixabay

Стражи порядка задержали одного из мужчин, которые совершили хищение товара в супермаркете.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 31 июля в полицию Приморского района поступило сообщение от 22-летнего сотрудника службы безопасности супермаркета на проспекте Испытателей. Работник сообщил, что неизвестные совершили хищение товаров на 10 тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в хищении. И оказался 18-летний молодой человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция приняла меры к розыску и задержанию второго преступника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у девушки украли кошелек в ресторане во Фрунзенском районе. В одном из ресторанов на улице Балканская злоумышленник украл кошелек с деньгами и банковскими картами. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже в одном из ресторанов Петербурга.