Молодой петербуржец украл из супермаркета товар на 10 тыс рублей

Молодой петербуржец украл из супермаркета товар на 10 тыс рублей
Работник сообщил, что неизвестные совершили хищение товаров на 10 тысяч рублей. Фото: pixabay

Стражи порядка задержали одного из мужчин, которые совершили хищение товара в супермаркете.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 31 июля в полицию Приморского района поступило сообщение от 22-летнего сотрудника службы безопасности супермаркета на проспекте Испытателей. Работник сообщил, что неизвестные совершили хищение товаров на 10 тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в хищении. И оказался 18-летний молодой человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция приняла меры к розыску и задержанию второго преступника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у девушки украли кошелек в ресторане во Фрунзенском районе. В одном из ресторанов на улице Балканская злоумышленник украл кошелек с деньгами и банковскими картами. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже в одном из ресторанов Петербурга.

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