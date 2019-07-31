У девушки украли кошелек в ресторане во Фрунзенском районе

В одном из ресторанов на улице Балканская злоумышленник украл кошелек с деньгами и банковскими картами.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти,сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже в одном из ресторанов Петербурга. Им оказался мужчина 1970 года рождения. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Правоохранители изобличили его в том, что 21 июля 2019 года, в одном из ресторанов на улице Балканская во Фрунзенском районе злоумышленник совершил кражу кошелька с денежными средствами в сумме 2 тысяч рублей и банковскими картами. Кошелек находился в кармане куртки у девушки 1995 года рождения.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Кража»).

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