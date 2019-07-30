Псковские мужики украли 1,5 тонны рельсов с железной дороги

Килограмм чермета псковские пункты приема оценивают в среднем в 8 рублей. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Килограмм чермета псковские пункты приема оценивают в среднем в 8 рублей. Фото: УТ МВД России по СЗФО

На перегоне Сланцы – Гдов с поличным пойманы пятеро мужчин, воровавших рельсы с законсервированного пути. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Транспортная полиция на 130-м километре перегона Сланцы – Гдов ночью задержала пятерых неработающих жителей Псковской области в возрасте от 30 до 46 лет. Полицейские застали их в момент, когда они грузили в машину 16 отрезков рельсов общей длиной свыше 22 м, 140 железнодорожных костылей и 28 подкладок. Задержанные напилили рельсы на законсервированном пути главного хода и собирались сдать их в пункт приема металлолома.

Один из задержанных ранее судим за кражу. Следователи Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпинском районе раскрыта кража мобильного телефона