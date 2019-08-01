Стражи порядка в Петербурге раскрыли два грабежа

Петербургские полицейские раскрыли в Невском и Фрунзенском районах города.

По информации ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, 27 июля в полицию Невского района поступило сообщение о грабеже возле дома 10 по улице Бабушкина. Там ограбили 33-летнего мужчину. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний гражданин, похищенное изъяли.

Похоже преступление произошло 15 июля во Фрунзенском районе. Тогда в полицию поступило сообщение о грабеже возде дома 3 по Загребскому бульвару у 46-летнего жителя. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению задержан 27-летний гражданин. Злоумышленник подписал подписку о невыезде. Стало известно, что задержанный работал не один. Соучастника преступления разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в грабеже.