Стражи порядка в Петербурге раскрыли два грабежа

Стражи порядка в Петербурге раскрыли два грабежа
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Петербургские полицейские раскрыли в Невском и Фрунзенском районах города.

По информации ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, 27 июля в полицию Невского района поступило сообщение о грабеже возле дома 10 по улице Бабушкина. Там ограбили 33-летнего мужчину. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний гражданин, похищенное изъяли.

Похоже преступление произошло 15 июля во Фрунзенском районе. Тогда в полицию поступило сообщение о грабеже возде дома 3 по Загребскому бульвару у 46-летнего жителя. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению задержан 27-летний гражданин. Злоумышленник подписал подписку о невыезде. Стало известно, что задержанный работал не один. Соучастника преступления разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в грабеже.

грабеж новости спб полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Система VAR будет использоваться на матче «Зенит» — ...
Что изменится в жизни граждан России с наступлением августа
Стражи порядка в Петербурге раскрыли два грабежа
В августе температура в СЗФО будет ниже нормы
После массового ДТП на Дальневосточном загорелась иномарка
За сутки в Петербурге двоих человек госпитализировали после нападений
Желание избежать административного наказания привело к уголовному
Молодой петербуржец украл из супермаркета товар на 10 тыс рублей