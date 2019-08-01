В Петербурге живут лотерейные миллионеры

Счастливчиками, которым попадаются лотерейные билеты с большой суммой выигрыша, чаще всего становятся жители Санкт-Петербурга. Именно они чаще других становятся миллионерами благодаря вере в удачу.

Как известно из данных портала «Столото», за последние два года жители Северной столицы и Ленинградской области более 200 раз обнаруживали крупный выигрыш. При этом Петербург в 5,5 раз обгоняет соседний регион по количеству победителей.

Известно, что самый крупный выигрыш в городе произошел в новый год. Пенсионеры приобрели лотерейный билет, благодаря которому стали обладателями 500 млн рублей. Правда о победе миллионеры узнали только спустя неделю, будучи за городом.

В Ленинградской области максимальный выигрыш был 14 304 920 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прохождении благотворительной лотереи, которая проходила в Санкт-Петербурге.