В Петербурге стали реже покупать автомобили

Наибольший рост показал Ford, его продажи увеличились на 81%. Также в продажах поднялись KIA, LADA и Mitsubishi. Фото: pixabay

Наибольший рост показал Ford, его продажи увеличились на 81%. Также в продажах поднялись KIA, LADA и Mitsubishi. Фото: pixabay

Уже третий месяц подряд в Петербурге фиксируется падение продаж автомобилей.

За первые шесть месяцев текущего года в Петербурге было продано 73 тысячи 822 новых легковых автомобиля, это на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

В июне 2019 года продажи автомобилей упали на 4% по сравнению с июнем прошлого года. Дилеры реализовали 13 624 легковушек. По итогам первого месяца лета лишь 9 брендов смогли увеличить объем продаж, в мае их было 10, а в апреле — 15. Наибольший рост показал Ford, его продажи увеличились на 81%. Также в продажах поднялись KIA, LADA и Mitsubishi.

По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб», одной из причин падения продаж стало решение государственные программы поддержки на покупку автомобилей, в связи с чем значительная часть покупателей отложила приобретение личного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитики оценили авторынок Петербурга: продажи в 2019 году увеличились на один процент.