Проверка в Невском районе обнаружила двух нарушителей антикоррупционного законодательства

Прокуратура Невского района провела проверку в учреждениях муниципального образования на соблюдение антикоррупционного законодательства. В результате проверки был обнаружен ряд нарушений.

Как сообщается на сайте Прокуратуры Петербурга, глава одного из МО района, обладая статусом данного должностного лица, вместе с тем возглавлял товарищество собственников жилья, нарушая запрет участия в управлении некоммерческих организаций.

Также было установлено, что зам. главы одной из администраций района, продолжительное время состоял в статусе ИП и выходить из него не собирался.

Обоим нарушителям прокуратура вынесла представления. Нарушения были устранены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура наказала жителя Петербурга, который торговал лекарственными средствами для животных. У продавца не оказалось документов на осуществление предпринимательской деятельности.