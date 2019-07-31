Прокуратура наказала недобросовестного петербуржца, торгующего лекарствами для животных

Прокуратура наказала недобросовестного петербуржца, торгующего лекарствами для животных
Фото: Pixabay

Мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без необходимых документов и лицензий.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщается на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что проводили проверку вместе с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в ходе которой наткнулись на горе-бизнесмена. Его магазин открыт на Караваевской улице – там продаются товары для животных, а также лекарственные препараты. Нюанс в том, что петербуржец не побеспокоился о лицензии и занимался продажами незаконно.

В отношении мужчины завели административное дело, Арбитражный суд вынес ему предупреждение. На данный момент он перестал продавать фармацевтику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что незаконная продажа алкоголя оштрафована на 1,5 млн рулей.

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