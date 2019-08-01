Пожар в Парголово оказался поджогом, а гибель людей — убийством

Пожар в Парголово оказался поджогом, а гибель людей — убийством
Дом площадью 100 кв. метров с мансардой сгорел полностью. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Житель Санкт-Петербурга застиг сожительницу в доме с любовником.

Пожар в Парголово оказался результатом семейной драмы: петербуржец застал женщину в кровати с любовником. Следственный комитет Петербурга возбудил дело об убийстве.

Тела двух мужчин и женщины нашли в частном доме на Каменном проспекте после пожара утром в четверг. Выяснилось, что 50-летний петербуржец застал свою сожительницу в доме с другим мужчиной и убил ножом обоих на почве ревности, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Санкт-Петербургу 1 августа. Затем он облил бензином дом и поджог его, но не смог выбраться.

Сейчас следователи и спасатели Санкт-Петербурга осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судмедэкспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Парголово потушили частный дом, на месте пожара нашли три тела.

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Пожар в Парголово оказался поджогом, а гибель людей — убийством