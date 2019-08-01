Пожар в Парголово унес жизни трех людей

В Выборгском районе, по адресу п.Михайловка, Каменный проспект дом 15, произошел пожар в одноэтажном жилом доме.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 1 августа в 04:58 в часть поступило сообщение о пожаре. В 5:29 пожар был локализован. К 6 утра пожарные ликвидировали возгорание полностью.

В результате пожара погибли три человека. Тела обнаружили после того, как пожар был потушен, и сотрудники приступили к разбору завалов. Личности людей пока неизвестны.

Сообщается, что дом площадью 100 кв. метров с мансардой сгорел полностью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия занимает первое место на планете по числу пожаров. Только в июле 2019 года было зафиксировано 178 484 очагов возгораний.