Пожар в Парголово унес жизни трех людей

Пожар в Парголово унес жизни трех людей
Дом площадью 100 кв. метров с мансардой сгорел полностью. Фото: http://78.mchs.gov.ru

В Выборгском районе, по адресу п.Михайловка, Каменный проспект дом 15, произошел пожар в одноэтажном жилом доме.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 1 августа в 04:58 в часть поступило сообщение о пожаре. В 5:29 пожар был локализован. К 6 утра пожарные ликвидировали возгорание полностью.

В результате пожара погибли три человека. Тела обнаружили после того, как пожар был потушен, и сотрудники приступили к разбору завалов. Личности людей пока неизвестны.

Сообщается, что дом площадью 100 кв. метров с мансардой сгорел полностью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия занимает первое место на планете по числу пожаров. Только в июле 2019 года было зафиксировано 178 484 очагов возгораний.

ГУ МЧС России по Петербургу парголово пожар
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