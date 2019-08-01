Ученые из США научились «читать мысли» человека

Ученые из США научились &#171;читать мысли&#187; человека
Ученые уже смогли добиться того, что система умеет правильно расшифровывать три из четырех слов. Фото: pixabay

Нейрофизиологи создали чип, который способен считывать сигнали из центра слуха мозга в режиме реального времени и расшифровывать то, что слышит или говорит его обладатель. О научном прорыве пишут ученые в журнале Nature Communications.

«Мы показали, что мы можем напрямую считывать сигналы с поверхности коры мозга для того, чтобы расшифровывать то, что воспринимает или произносит тот или иной человек, не тратя на это много времени», — рассказывает исследователь Джош Чартье из университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Ученые создали алгоритм, позволяющий расшифровывать команды мозга в понятный для компьютера язык. Они смогли это сделать при помощи троих пациентов, в центр слуха которых были имплантированы электроды. Новая система умеет не только считывать сигналы, но и превращать и в текст на основе вопросов и ответов, которые задает пациенту его собеседник.

На данный момент система ограничивается небольшим словарным запасов и часто ошибается. Ученые уже смогли добиться того, что система умеет правильно расшифровывать три из четырех слов, что достаточно для контактирования.

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