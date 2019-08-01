Стали известны мотивы нападения на брокеров в БЦ «Лидер»

Мужчина инвестировал около 1,5 млн рублей в разные проекты. Фото: pixabay.com

Мужчина инвестировал около 1,5 млн рублей в разные проекты. Фото: pixabay.com

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру наказанию в отношении Александра Скрипкина, напавшего ранее на сотрудников занимающихся консалтинговыми услугами в «БЦ «Лидер» с топором.

47- летнего мужчину заключат под стражу. Услугами агентства он пользуется с зимы прошлого года.

Как сообщают «Невские новости», мужчина с помощью услуг компании инвестировал около 1,5 млн рублей в разные проекты. Деньги он брал в кредит с высоким процентом.

Основным мотивом к преступлению, как сообщает следствие, стала месть. Скрипкин заподозрил сотрудников в обмане и понял, что все обещанные ему большие деньги – развод.

Известно, что о своем визите Скрипкин предупредил заранее, также добавил, что снова взял кредит и снова готов вложиться в новый проект.

Мужчину пригласили в кабинет и после недолгого разговора он совершил нападение на двух сотрудников. Далее мужчина скрылся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о раскрытии нападения директора фирмы.