Стали известны мотивы нападения на брокеров в БЦ «Лидер»

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру наказанию в отношении Александра Скрипкина, напавшего ранее на сотрудников занимающихся консалтинговыми услугами в «БЦ «Лидер» с топором.
47- летнего мужчину заключат под стражу. Услугами агентства он пользуется с зимы прошлого года.
Как сообщают «Невские новости», мужчина с помощью услуг компании инвестировал около 1,5 млн рублей в разные проекты. Деньги он брал в кредит с высоким процентом.
Основным мотивом к преступлению, как сообщает следствие, стала месть. Скрипкин заподозрил сотрудников в обмане и понял, что все обещанные ему большие деньги – развод.
Известно, что о своем визите Скрипкин предупредил заранее, также добавил, что снова взял кредит и снова готов вложиться в новый проект.
Мужчину пригласили в кабинет и после недолгого разговора он совершил нападение на двух сотрудников. Далее мужчина скрылся.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о раскрытии нападения директора фирмы.