«Леруа-Мерлен» на Испытателей эвакуировали

&#171;Леруа-Мерлен&#187; на Испытателей эвакуировали
Фото: https://vk.com/spb_today

Пока не уточняется, какова причина происходящего.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди пишут, что магазин «Леруа-Мерлен» в Приморском районе эвакуировали – всех петербуржцев вывели на улицу, здание также покинули сотрудники гипермаркета. Что стало причиной – непонятно. На снимках видно, что здание оцепили ограждение, на место прибыли спецслужбы.

Не сообщается, как скоро «Леруа-Мерлен» снова заработает. Судя по всему, гипермаркет до сих пор пустует. Есть подозрение, что все случилось из-за анонимного звонка о бомбе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения ядовитых баллонов. Сообщается также, что они были найдены во время ежедневного обхода территорий. Данный газ представляют чрезвычайную опасность для людей.

леруа мерлен приморский район
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