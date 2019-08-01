Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения ядовитых баллонов

Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения ядовитых баллонов
Баллоны с ядовитым газом были найдены во время ежедневного обхода территорий. Фото: vk.com

В здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе прошла срочная эвакуация сотрудников и учащихся.

Как сообщает «ТАСС», людей эвакуировали после обнаружения на территории двух баллонов, которые были наполнены ядовитым газом фосгеном. Известно, что в учреждении в этот момент находились 200 человек.

Химический факультет Государственного университета расположен в Петергофе и включает в себя 14 кафедр.

Сообщается также, что баллоны с ядовитым газом были найдены во время ежедневного обхода территорий. Данный газ представляют чрезвычайную опасность для людей.

Ранее Gazeta.SPb писала, что юристы окончившие СПБГУ занимают третью позицию по уровню зарплат на территории России. Известно, что первое место занимают выпускники МГУ, зарплаты которых составляют около 110 тысяч рублей.

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