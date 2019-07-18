Юристы из СПБГУ заняли третье место в РФ по уровню зарплат

Выпускник юрфака ЛГУ Дмитрий Медведев в библиотеке СПБГУ в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Выпускник юрфака ЛГУ Дмитрий Медведев в библиотеке СПБГУ в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Первое место держат МГУ и МГИМО — зато ЛГУ окончили Путин и Медведев.

Юридический факультет СПБГУ попал на третье место среди ВУЗов России, чьи выпускники получают наивысшие зарплаты. На 20 мест расставили 59 высших учебных заведений.

Первое место получил МГУ Ломоносова. Средняя зарплата выпускника столичного ВУЗа составляет 110 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb эксперты Superjob 18 июля, причем зарплата выросла на 15 тысяч за последний год. Второе место держит МГИМО МИД РФ — 100 тысяч рублей в месяц в среднем, выше прошлогодних показателей на 10 тысяч. Выпускники СПБГУ получают около 95 тысяч рублей, набрав дополнительные 5 тысяч за последний год.

Стоит отметить, что юридический факультет ЛГУ — в будущем СПБГУ — в свое время окончили Владимир Путин и Владимир Медведев, президент и премьер-министр России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эксперты назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии в Петербурге.