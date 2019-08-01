Беглов пообещал, что все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» до конца года

Беглов пообещал, что все поликлиники Петербурга станут &#171;бережливыми&#187; до конца года
Фото: gov.spb.ru

Они перейдут на новую модель к первому ноября.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с руководителями медучреждений, чтобы обсудить проблемы здравоохранения. Он отметил, что в городе и регионе хорошо лечат, но хотелось бы, чтобы лечебная помощь оказывалась на еще более высочайшем уровне.

«Для этого у нас все есть. Безусловно, не хватает определенного финансирования, многого другого, но, тем не менее: квалифицированные кадры, хорошая сеть»,

— заявил Беглов.

Он также напомнил, что поликлиники станут «бережливыми» уже в ближайшее время. На данный момент по такой модели работаю 35 учреждений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поликлиника в Василеостровском районе работала без лицензии. Отдел здравоохранения Василеостровского района перестал выезжать на проверки кабинетов медико-социальной помощи. Сейчас от администрации района потребовали устранить нарушения.

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