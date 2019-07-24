Поликлиника в Василеостровском районе работала без лицензии

Поликлиника в Василеостровском районе работала без лицензии
Прокуратура контролирует устранение нарушений. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петербурга решила разобраться в здравоохранении на Васильевском острове.

Отдел здравоохранения Василеостровского района перестал выезжать на проверки кабинетов медико-социальной помощи. Одна из поликлиник оказывала услуги без лицензии.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила оказание медицинской социальной помощи на Васильевском острове и обнаружила множество нарушений, сообщили Gazerta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июля. В одной из поликлиник Василеостровского района оказывали такую помощь без лицензии. Сейчас от администрации района потребовали устранить нарушения.

Главой администрации Василеостровского района Петербурга сейчас является Эдуард Ильин. Прокуратура Санкт-Петербурга, по-видимому, всерьез взялась за здравоохранение на Васильевском острове: ранее Gazeta.SPb сообщила, что аптеку оштрафовали за недостаток лекарств.

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