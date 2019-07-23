Аптеку на Васильевском оштрафовали на 200 тысяч за недостаток лекарств

Аптеку на Васильевском оштрафовали на 200 тысяч за недостаток лекарств
Предприниматель нарушил условия лицензии на продажу лекарств. Фото: pixabay.com

Прокуратура обнаружила отсутствие средств первой необходимости в аптеке.

Прокуратура Петербурга прошлась по аптекам Васильевского острова. В одной из них недосчитались лекарств.

Сотрудники прокуратуры обнаружили в “Аптеке 120/80” отсутствие лекарств, которые входят в минимальный ассортимент, который аптека должна предлагать, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 июля. Возбудили дело об административном нарушении — предприниматель нарушил условия лицензии.

Арбитражный суд Петербурга вынес юрлицу штраф в 200 тысяч рублей. Лекарства до сих пор не подвезли — но прокуратура держит объект на контроле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге появится немецкий завод по производству медицинской техники в Петродворцовом районе.

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