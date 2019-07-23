Немецкий завод поможет забирать у петербуржцев кровь

Предприятию Sarstedt понадобятся 40 специалистов к 2022 году.

Завод медицинской техники компании Sarstedt появится в Санкт-Петербурга в 2022 году. В него вложат 1,5 млрд рублей.

Лидер совета правления Юрген Сарштедт заявил, что проект закончат к маю 2022-го. Он займет 9,5 тысяч м2 в индустриальном парке “Марьино” в Петродворцовом районе Петербурга. Предприятие профинансируют ВТБ банк и правительство Петербурга. Из завода начнут поставлять системы забора крови в медучреждения Петербурга. Предприятию потребуются около 40 сотрудников. Врио губернатора Беглов подчеркнул, что Петербург нуждается в высокотехнологичных производствах.

Sarstedt AG&Co лидирует в мире по производству систем взятия крови и имеет представительства в 28 странах мира.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что до конца года в Петербурге достроят 22 школы и поликлиники.