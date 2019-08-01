ЕС предлагает России и Украине обговорить газовый контракт

Уже в сентябре могут состояться трехсторонние переговоры.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что с предложением выступил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Он хочет, чтобы Россия и Украина обговорили возможность газового контракте, рассчитанного на десять лет. Поставлять газ он предлагает со следующего года, если главы двух государств сумеют договориться обо всем уже этой осенью.

По предварительным данным, переговоры действительно состоятся. Их назначили на 16 сентября. Источники уверяют, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на встречу.

Напоминаем, что договор, согласного которому происходит транзит газа через Украину, заканчивается после Нового года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава офиса Зеленского написал заявление об увольнении.