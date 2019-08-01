Глава офиса Зеленского написал заявление об увольнении

Глава офиса Зеленского написал заявление об увольнении
Фото: Андрей Богдан/facebook

Он занимал свою должность чуть больше двух месяцев.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщает киевский «24 канал» со ссылкой на собственный источник. Пока что информацию не подтверждали официально. В материалах сказано, что Андрей Богдан покидает пост главы офиса Владимира Зеленского. По каким причинам – не уточняется. Он пришел на свою должность 21 мая текущего года.

Напоминаем, что Богдан до этого рассказывал, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов. Его просили посодействовать тому, чтобы Виталий Кличко остался мэром Киева.

После этого на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Богдана. Она набрала достаточное количество подписей для рассмотрения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинцы недовольны, что Зеленский много отдыхает. Владимир Зеленский поделился с подписчиками фотографией с пляжа в Одессе, где он запечатлен в компании главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

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