Трамп поделился впечатлениями после разговора с Путиным

Президент США считает, что общение выдалось хорошим.

Об этом стало известно 1 августа. Обо всем сообщают РИА Новости.

Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали 31 июля по телефону. Первым позвонил президент Америки, который выразил беспокойство из-за лесных пожаров в России. Он предложил России помощь в тушении возгораний, а также убедил Путина, что готов поддерживать Москву в такой сложной ситуации. Путин поблагодарил политика за беспокойство, но отказался от помощи – он заверил, что обратиться, если ситуация выйдет из-под контроля.

Трамп заявил, что разговор выдался коротким, но хорошим. Оба президента считают, что их взаимодействие положительно повлияет на отношения между странами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о первом уголовном деле из-за лесных пожаров в Сибири. Следователи уже провели обыски в ведомстве и занимаются изучением документов. Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что чиновники могли предпринять меры, но не стали.