Дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала о переезде в Санкт-Петербург

Девушка назвала Северную столицу своим «новым домом».

Обо всем дочь знаменитых актрисы и режиссера рассказала в своем Instagram-аккаунте. Радостной новостью Мария Михалкова поделилась своими подписичками – она написала, что провела последний день в Москве, благополучно собрала вещи и собирается отправляться в путь.

И здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, новый дом!» — написала Михалкова.

Поклонники девушки выразили надежду, что на новом месте у Марии все получится и она найден вдохновение и силы. Также они посоветовали ей взять с собой теплых вещей, так как лето в Санкт-Петербурге выдалось холодным.

Известно, к слову, что Мария Михалкова переезжает вместе с молодым человеком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Данил Савунов переезжает из «Дизеля» в СКА. Пензенский клуб в результате обмена получил денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе «СКА-Нева».