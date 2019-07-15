Данил Савунов переезжает из «Дизеля» в СКА

Петербургский СКА произвел обмен с хоккейным клубом «Дизель». Команда получила 18-летнего нападающего Данила Савунова.

Пензенский клуб в результате обмена получил денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе «СКА-Нева».

Данил Савунов родился в декабре 2000 года в Сарове. В 2019 году был выбран на драфте НХЛ под 174-м номером клубом «Аризона».

Молодой форвард — член молодежной сборной России и один из кандидатов на участие в Молодежном чемпионате мира-2020. На Кубке Черного моря в трех матчах набрал 4 (2+2) очка.

Прежде Савунов выступал в «Дизелисте» и «Дизеле».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СКА подписал пробные контракты с Даниилом Миромановым и Игорем Ларионовым. Ларионов — сын легендарного российского хоккеиста. Его отец, Игорь Ларионов, неоднократно становился чемпионом мира, олимпийским чемпионом и брал Кубок Стэнли.