Сын советского хоккеиста Игоря Ларионова подписал контракт со СКА

Петербургский СКА подписал пробный контракт с 20-летним форвардом Игорем Ларионовым. На лёд он пошел по стопам отца, которого называют легендой советского хоккея.

Игорь Ларионов-младший родился в августве 1998 года в Детройте. Выступал за «Квебек», «Уинсор Спитфайрз», «Маскегон» и «Мэдисон Кэпиталс».

Отец молодого хоккеиста, Игорь Ларионов-старший, четыре раза становился чемпионом мира, дважды — олимпийским чемпионов, трижды — обладателем Кубка Стэнли.

Помимо Ларионова, пробный контракт со СКА подписал 22-летний защитник Даниил Мироманов. Он прежде играл за «Сочи» в КХЛ, чешское «Динамо» из Пардубице и «Манчестер» из ЕСHL.

«Пробные контракты будут действовать до 20 августа», — уточни в пресс-службе «СКА-Нева».

Отмечается, что Ларионов и Мироманов в июле 2019 года участвовали в лагере развития СКА.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вратарь «Сочи» Иван Налимов в результате обмена перешел в СКА.