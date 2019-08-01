Эвелина Бледанс сразила всех наповал фотографиями в бикини

Подписчиков поразила красота ног актрисы.

Фотографии российская актриса Эвелина Бледанс выложила в Instagram-аккаунте. Она объяснила, что решила принять участие в очередной фотосессии – в этой она выступает в роли цветочной русалки. На звезде почти нет одежды – Эвелина стоит в красивом бикини и легкой накидке, демонстрируя красоту ног. Фанаты отметили, что в свои 50 лет актриса выглядит слишком хорошо – им понравилась задумка фотографа и красота тела Эвелины Бледанс.

«Боже ноги! В какой очереди вы стояли, когда их раздавали?»

— написал кто-то в комментариях.

Стоит отметить, что звезда не в первый раз выкладывает откровенные снимки, с которыми собирает тысячи «лайков» и компиментов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак. Телеведущей давно приписывают роман с театральным режиссером, но пара не разглашала подробности личной жизни до недавних пор.