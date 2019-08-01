На аукционе продали первое издание «Гарри Поттера»

Раритет приобрели за 41 тысячу долларов.

Об этом стало известно 1 августа. Обо всем сообщает портал Sky News. Обладателем книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года выпуска стал частный коллекционер из Великобритании. Уточняется, что мужчина приобрел первое издание произведения – оно вышло тиражом 500 экземпляров. На аукционе рассказали, что в ней есть несколько опечаток, но это не смутило покупателя.

К слову, человек, которому принадлежала книга, купил ее в свое время всего за один фунт. Спустя два десятка лет он смог неплохо заработать на своей любви к чтению – неудивительно, ведь издание оказалось настоящим раритетом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной «Гарри Поттера». Последним изданным произведением Джоан Роулинг стала пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которое по популярности обогнало трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта».