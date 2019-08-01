Эксперты рассказали о новом виде мошенничества на YouTube

Они выяснили, что злоумышленники используют платную рекламу для получения денег.

Об этом стало известно 1 августа. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского». Они рассказали, что на YouTube появилась реклама, в которой людям предлагают за серьезную сумму пройти тексты. Когда человек переходит по ссылке, его просят оплатить лишь комиссию – в противном случае, пользователю отказываются выслать приз. Люди по наивности отсылают средства, но, конечно, ничего не получают в ответ. Специалисты заявили, что мошенничество пользуется популярностью – более 17 миллионов раз россияне и жители стран СНГ пытались перейти на подобные сайты. Сколько среди них жертв – сложно предположить.

«Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем»,

— пояснил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество.