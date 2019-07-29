Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
Фото: pixabay.com

Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, а также он выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что бывший начальник департамента администрации президента России признан виновным в мошенничестве военным судом.

Напоминаем, что все случилось два года назад. Горбатов, который работал на тот момент в ФСБ, вместе с сообщниками пообещали вернуть владельцу крупного ломбарда все изъятые драгоценности, если тот заплатит 100 тысяч долларов. Вымогателей задержали при передаче крупной суммы денег.

Свою вину Горбатов признал, а также поделился со следствием важными данные, которые помогли отыскать всех причастных к инциденту. В ОПГ состояли бывшие сотрудники ФСБ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге женщина чуть не купила у мошенников «автомобиль-двойник».

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