В Петербурге женщина чуть не купила у мошенников «автомобиль-двойник»

Подозреваемых задержали с поличным в момент совершения преступления.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть мошенническую схему, благодаря которой наживались несколько жителей города.

По предварительным данным, злоумышленники продавали автомобили с поддельными документами и измененными идентификационными номерами агрегатов, которые были двойниками других, легальный автомобилей.

Мужчины пытались таким образом продать «Киа Соренто» жительнице Новосибирска, которая была готова отдать за машину более миллиона рублей. К счастью, сделку вовремя пресекли – свои деньги женщина получила обратно, а горе-продавцом задержали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у мотоциклистки нашли около килограмма белого порошка.