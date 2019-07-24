У мотоциклистки нашли около килограмма белого порошка

Инспекторы ДПС Петербурга остановили девушку за нарушение ПДД, но она попыталась скрыться.

Инспекторы ДПС остановили мотоцикл Yamaha в Санкт-Петербурге около 4 часов утра во вторник 23 июля. При досмотре у водителя нашли наркотические вещества. Полиция не уточняет, где остановила нарушителя.

Мотоциклом управляла девушка 22-ух лет, ее остановили за нарушение ПДД, но девушка попыталась скрыться. Жительница Санкт-Петербурга нигде официально не трудоустроена, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 24 июля.

При досмотре у девушки нашли белый порошок массой около килограмма. Вещество отправили на экспертизу — выяснилось, что это альфа-пирролидинопентиофенон или PVP. Полиция Петербурга возбудила уголовное по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге наркоторговец спрятался в диван.