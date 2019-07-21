В Петерубрге наркоторговец спрятался от полиции в диван

Во время первого задержания смекалистый мужчина припрятал ключи и газовый баллончик в трусы.

Сотрудникам полиции Красногвардейского районе Санкт-Петербурга удалось повторно задержать наркодиллера, который сбежал 19 июля, распылив в лицо полицейским газовый баллончик.

В ходе первого задержания на него надели наручники, провели личный досмотр. Однако ему удалось спрятать газовый баллончик в трусах. Содержимое баллончика он распылил в глаза полицейским. Ему удалось скрыться.

Во второй раз в квартире на Бестужевской улице в Санкт-Петербурге полицейские также задержали его не сразу, так как подозреваемый спрятался в бельевом отсеке дивана.

Мужчина уже имеет судимость. Вскоре он предстанет перед судом для избрания меры пресечения. Он обвиняется по статье 228 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец был задержан за стрельбу по деревьям с балкона.